親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

南韓歌手赴北韓 演唱鄧麗君金曲「月亮代表我的心」

2018-03-31 15:39聯合報 記者郭宣含╱即時報導

南韓文化體育觀光部官員都鐘煥31日帶領表演藝術團和跆拳道團，搭乘南韓廉航易斯達航空飛往北韓平壤。時隔13年後，南韓藝人終於再次站上北韓的舞台，屆時南韓藝人姜山恚將演唱台灣歌手鄧麗君知名歌曲「月亮代表我的心」。

在南北韓交流前夕，南韓中央東洋廣播公司（JTBC）晚間新聞「新聞室」社長孫石熙談到鄧麗君，並敘述1980年代的兩岸背景，節目上還播放鄧麗君的經典歌曲「月亮代表我的心」。

孫石熙在節目上表示，1980年代中國大陸推動改革開放，當時台灣知名歌手鄧麗君的歌曲也傳遍中國大陸，中國大陸民眾因而流傳「白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君）」。

孫石熙談到，鄧麗君的父母來自中國大陸，當時鄧麗君支持民主運動，發生天安門事件時也應聲支持，但當時的政治氛圍讓她終生未踏上中國大陸領土；「她的代表作『月亮代表我的心』，不知是否隱約帶著悲傷與思念，因而被聽眾深深記住。」

如今，南韓藝人姜山恚踏上北韓領土，其父出生於現屬北韓境內的咸鏡南道，韓戰後便未能回鄉，因此姜山恚希望在公演中演唱類似背景下所寫的「月亮代表我的心」，表達父親思念之情。

孫石熙表示，鄧麗君的歌聲撫慰許多離鄉人的心，接著節目就悠悠響起鄧麗君美麗的歌聲，輕輕唱著「月亮代表我的心」。

兩韓交流前夕，南韓中央東洋廣播公司晚間新聞「新聞室」社長孫石熙介紹鄧麗君的名曲「...
兩韓交流前夕，南韓中央東洋廣播公司晚間新聞「新聞室」社長孫石熙介紹鄧麗君的名曲「月亮代表我的心」，表示南韓藝人姜山恚將在北韓演唱此歌曲。韓半島新聞平台臉書
分享

南韓北韓

相關新聞

英調查：8成教師遇性騷霸凌 學生、家長伸狼爪

2018-03-31 13:32

英智庫：男女低薪族群比例若相等 性別薪酬差距可減21%

2018-03-31 14:44

澳洲知名大學投資軍火商數百萬澳幣 引發師生譁然

2018-03-31 12:53

影／聯合國批准制裁北韓 黑名單台商榜上有名

2018-03-31 14:05

影／加薩走廊抗議失控！ 以軍朝巴人開火釀16死千人傷

2018-03-31 13:46

台商張永源暗助北韓 遭聯合國禁全球旅行、凍結資產

2018-03-31 13:42

凱特王妃親家公 遭控性侵未成年人

2018-03-31 13:28

巴勒斯坦「土地日」慘案：加薩3萬人邊境示威，以色列開火擊斃16人

2018-03-31 12:33

英國80%教師遭性騷或霸凌 包括被學生偷拍

2018-03-31 11:48

德國遊民「街頭流浪指南」為何大賣？

2018-03-31 11:06

台商遭制裁 朱學恒：全球領袖都等著見金正恩 好諷刺

2018-03-31 10:33

聯合國制裁49個對象向北韓施壓 唯一列名個人是台灣人

2018-03-31 10:28

台灣商人資助北韓被制裁 調查局判讀資料中

2018-03-31 10:09

懦弱謊言戰：結束越戰的「五角大廈文件」

2018-03-31 09:31

加薩示威近以巴邊界爆衝突 16死千傷

2018-03-31 09:13

想要拿美國簽證？先交出社群媒體、電子郵件帳號和電話

2018-03-31 09:06

凱特王妃親家公 遭控性侵未成年人

2018-03-31 08:47

安理會通過制裁北韓名單 台商張永源被發旅行禁令

2018-03-31 06:56

施壓北韓 聯合國將27船和21公司等列黑名單

2018-03-31 06:51

俄反制西方 荷蘭2外交官被限期離境

2018-03-31 03:11

以軍攻擊加薩走廊3處哈瑪斯陣營 12名巴人死

2018-03-31 03:06

俄報復性驅逐外交官 美打包英表示遺憾

2018-03-31 02:24

俄新型ICBM薩爾馬特試射成功

2018-03-31 01:49

俄召喚23國外交官 宣布報復性驅逐行動

2018-03-30 23:57

冷戰再起？俄驅逐美60外交官 關係惡化

2018-03-30 23:34

MeToo又一樁 聯合國女員工 指控高官性騷擾

2018-03-30 22:23

土耳其巴士車禍起火 非法移民17死36傷

2018-03-30 20:56

加薩再爆衝突 以軍開火 至少5死

2018-03-30 20:20

法總統夫人名義遭冒用 假電郵各地索特權

2018-03-30 20:09

影／豆腐乳味道如核廢料？日出版社坦承思慮不周

2018-03-30 18:00

影／廢棄機棚再利用 德打造成全球最大室內水上樂園

2018-03-30 17:12

「聽說你是惡魔化身」波頓拜碼頭遭美防長馬提斯虧

2018-03-30 17:00

韓戰後第一人！金正恩4月27日踏上南韓領土

2018-03-30 16:42

評／沒看過臭豆腐的外國人 穿球鞋上雪山的台灣人

2018-03-30 16:36

台女波蘭驚魂 海外雪地登山保命三寶是這些

2018-03-30 16:00

憂北韓綁人問題被忽略 安倍要跟川普提

2018-03-30 14:56

前俄間諜女兒脫險 清醒可對話

2018-03-30 14:27

毒殺間諜案延燒 俄驅逐美外交官

2018-03-30 14:24

影／時隔13年 南韓藝術團即將再赴北韓表演

2018-03-30 13:12
看更多

熱門文章

家教老師曝光孫安佐奇怪想法 曾想過恐攻時這麼做！

2018-03-31 06:18

孫安佐認了「想買槍」 孫鵬遭起底寵兒不良紀錄

2018-03-31 10:55

「台灣人有錢就拚命送小孩出國讀書」 此現象引網友熱議

2018-03-30 18:45

有片／直擊！孫鵬、狄鶯抵紐約 轉赴賓州探愛子

2018-03-31 13:14

孫安佐獄中很平靜盼6月回台 最遲下週一見爸媽

2018-03-31 03:29

安理會通過制裁北韓名單 台商張永源被發旅行禁令

2018-03-31 06:56

台女波蘭驚魂 海外雪地登山保命三寶是這些

2018-03-30 16:00

狄鶯、孫鵬抵美！兒換藍色囚衣代號「18002136」

2018-03-31 12:47

狄鶯之子遭控恐怖威脅 律師葉慶元：應選認罪協商

2018-03-30 19:05

特斯拉半自駕釀死亡車禍 「事發前駕駛沒碰方向盤」

2018-03-31 11:03

狄鶯子事件 呂秋遠談親子：別讓他犯錯只為吸引你注意

2018-03-31 07:02

影／比44個台灣還大 太平洋垃圾帶飄滿塑膠

2018-03-31 07:26

產後病變全身長滿腫瘤 38歲媽媽痛苦不敢出門

2018-03-31 10:06

特斯拉坦承 上周Model X釀死車禍半自駕系統是開著的

2018-03-31 12:19

陸交換生非法持槍 遭美驅逐出境10年不得入境

2018-03-30 18:45

狄鶯孫鵬飛抵紐約 戴口罩不發一語

2018-03-31 12:40

福斯買回30萬輛車 送進「墳場」

2018-03-31 00:00

俄召喚23國外交官 宣布報復性驅逐行動

2018-03-30 23:57

法國版前瞻計畫！馬克宏豪擲538億發展人工智慧

2018-03-30 22:49

台商遭制裁 朱學恒：全球領袖都等著見金正恩 好諷刺

2018-03-31 10:33

澳洲知名大學投資軍火商數百萬澳幣 引發師生譁然

2018-03-31 12:53

美中貿易戰開打 恐演變成更大對抗

2018-03-30 20:14

美年度貿易障礙報告 再關切美豬牛輸台問題

2018-03-31 03:33

韓戰後第一人！金正恩4月27日踏上南韓領土

2018-03-30 16:42

加薩再爆衝突 以軍開火 至少5死

2018-03-30 20:20

影／豆腐乳味道如核廢料？日出版社坦承思慮不周

2018-03-30 18:00

俄新型ICBM薩爾馬特試射成功

2018-03-31 01:49

女兒是選美常勝軍 55歲辣嬤跟著選奪亞軍

2018-03-31 14:53

冷戰再起？俄驅逐美60外交官 關係惡化

2018-03-30 23:34

凱特王妃親家公 遭控性侵未成年人

2018-03-31 08:47

影／「一級玩家」要角 14歲華生趙家正首映

2018-03-31 12:19

「聽說你是惡魔化身」波頓拜碼頭遭美防長馬提斯虧

2018-03-30 17:00

英國風力和太陽發電 首次超越核電

2018-03-31 12:13

聯合國制裁49個對象向北韓施壓 唯一列名個人是台灣人

2018-03-31 10:28

MeToo又一樁 聯合國女員工 指控高官性騷擾

2018-03-30 22:23

陸外交部表態不願打貿易戰 籲美衡量得失

2018-03-30 20:14

俄報復性驅逐外交官 美打包英表示遺憾

2018-03-31 02:24

影／加薩走廊抗議失控！ 以軍朝巴人開火釀16死千人傷

2018-03-31 13:46

影／廢棄機棚再利用 德打造成全球最大室內水上樂園

2018-03-30 17:12

阿諾動心臟手術 醒來第一句話：我回來了

2018-03-31 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top