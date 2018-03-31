南韓歌手赴北韓 演唱鄧麗君金曲「月亮代表我的心」

2018-03-31 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



南韓文化體育觀光部官員都鐘煥31日帶領表演藝術團和跆拳道團，搭乘南韓廉航易斯達航空飛往北韓平壤。時隔13年後，南韓藝人終於再次站上北韓的舞台，屆時南韓藝人姜山恚將演唱台灣歌手鄧麗君知名歌曲「月亮代表我的心」。

在南北韓交流前夕，南韓中央東洋廣播公司（JTBC）晚間新聞「新聞室」社長孫石熙談到鄧麗君，並敘述1980年代的兩岸背景，節目上還播放鄧麗君的經典歌曲「月亮代表我的心」。

孫石熙在節目上表示，1980年代中國大陸推動改革開放，當時台灣知名歌手鄧麗君的歌曲也傳遍中國大陸，中國大陸民眾因而流傳「白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君）」。

孫石熙談到，鄧麗君的父母來自中國大陸，當時鄧麗君支持民主運動，發生天安門事件時也應聲支持，但當時的政治氛圍讓她終生未踏上中國大陸領土；「她的代表作『月亮代表我的心』，不知是否隱約帶著悲傷與思念，因而被聽眾深深記住。」

如今，南韓藝人姜山恚踏上北韓領土，其父出生於現屬北韓境內的咸鏡南道，韓戰後便未能回鄉，因此姜山恚希望在公演中演唱類似背景下所寫的「月亮代表我的心」，表達父親思念之情。