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賄賂聯合國大使 澳門富豪遭美檢求刑6年

2018-03-31 14:14中央社 紐約30日綜合外電報導

69歲的澳門億萬富翁吳立勝（Ng Lap Seng）被控賄賂兩名聯合國大使，換取協助他在澳門建造一座造價數十億美元的聯合國會議中心，去年7月遭定罪，美國檢方今天求刑超過6年。

路透社報導，檢方在書狀中向曼哈頓聯邦地方法院求處吳立勝上述刑期，另要求科200萬美元（約新台幣5797萬6000元）罰金。

4週前，吳立勝的律師團請求法院逕判羈押天數刑期，允許他訴訟終結後回到中國與家人團聚。

吳立勝的律師團尚未立即回覆置評的要求。裁判日期訂於5月11日，由聯邦地方法官柏德瑞（VernonBroderick）宣判。監督吳立勝的緩刑官建議判他服刑6年。

吳立勝遭控賄賂、洗錢和貪汙等6項罪名，經4週訴訟及不到一天的陪審團評議後，全數獲判有罪。

檢方控吳立勝賄賂已故前聯合國大會主席艾希（John Ashe）等官員，賄賂金額超過100萬美元。

檢方表示，吳立勝希望建設會議中心，為豪宅區、飯店、一座商場、觀光碼頭和直升機起降場等建設鋪路，把澳門打造成「亞洲日內瓦」，讓自己「名利雙收」。這座會議中心的開發案後胎死腹中。

吳立勝2015年落網，以5000萬美元保釋，獲准居住在他曼哈頓的公寓內，但須受24小時監視。

澳門聯合國

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