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影／聯合國批准制裁北韓 黑名單台商榜上有名

2018-03-31 14:05聯合報 記者周辰陽╱即時報導

儘管朝鮮半島局勢因為金正恩發動外交攻勢而有所緩解，美國30日成功爭取聯合國安理會一致支持美方對北韓實施史上最大規模的制裁行動，將協助平壤規避制裁的27艘船舶、21間航運企業與1名台商被打入國際黑名單。

美方提出的最新一輪制裁目標是取締北韓從海上走私煤炭出口與輸入石油，避免平壤獲取核子與彈道飛彈開發計畫所需的資源與資金。美國駐聯合國大使海理指出，美方向聯合國提交的名單與財政部2月擬定的33艘船舶、27個航運公司與1名個人的包裹清單相符。美國2月底將清單交給聯合國，但制裁委員會採共識決，而大陸予以推遲，美方29日再遞出較短清單，這才獲得一致通過。

根據報導，登上黑名單的21家企業包含5家陸企，都將面臨資產即刻凍結；27艘被禁船舶中，北韓籍佔15艘，其中13艘被禁止出入各國港口，非北韓籍船舶將不得進入全世界的港口與撤銷登記。唯一一名被制裁個人則是台商張永源，他被控與北韓在第三國的仲介商協調北韓煤炭出口與其他規避制裁的過往，將面臨全球資產凍結與旅行禁令。

美國駐聯合國大使海理在聲明指出，這是聯合國批准過的最大規模清單，凸顯國際社會聯合支持美國極限施壓平壤當局。外交圈也相信，重重的制裁行動讓北韓領導人金正恩決定開始對話與暫緩開發飛彈與核武。預定5月會晤金正恩的美國總統川普28日在推特指出，極限制裁與施壓必須繼續下去。

聯合國安理會12日就敘利亞問題召開會議。美國30日成功爭取安理會支持，對北韓實施...
聯合國安理會12日就敘利亞問題召開會議。美國30日成功爭取安理會支持，對北韓實施史上最大規模的制裁行動，將27艘船舶、21間航運企業與1名台商被打入國際黑名單。（路透）
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北韓聯合國金正恩

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