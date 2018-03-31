安理會通過制裁北韓名單 台商張永源被發旅行禁令

2018-03-31 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



聯合國安理會30日將27艘貨船、21家公司及一名台灣商人「張永源」，列入協助北韓逃避國際制裁的黑名單。 美聯社資料照片 分享 facebook

美國駐聯合國大使海理30日表示，聯合國安理會制裁北韓委員會（1718號制裁委員會）無異議通過新的北韓制裁措施，對象包括21家航運公司、27艘船、一名個人；制裁名單上唯一個人為台灣商人張永源。

路透引述聯合國的名單報導，張永源被指控透過第三國的貿易仲介企業，協助北韓煤炭出口；安理會將對張永源施以資產凍結、旅行禁令等制裁措施。

美國常駐聯合國代表團30日發布的新聞稿指出，這次制裁旨在對付北韓透過非法海上活動，以獲取石油與銷售煤炭，並防止某些公司與船隻在這些方面幫助北韓。

海理（Nikki Haley）透過聲明表示，批准這個歷史性的制裁措施，傳遞明確訊息，即表明國際社會團結一致努力，以維持對北韓政權最大程度施壓。

海理說，感謝安理會成員，以及日本、南韓與美國一起維持施壓，也感謝他們致力於落實聯合國安理會決議，追究違者的責任。

聲明寫道，美國常駐聯合國代表團上個月提出制裁對象名單，以符合財政部所宣布有史以來最大規模的北韓制裁計畫；這是美國政府與盟邦及合作夥伴協作的一部分，以對北韓政權持續進行最大程度施壓動員，並且系統性地封鎖北韓的海上走私活動。

根據路透報導，制裁對象為21家航運公司，其中5家在中國大陸，15艘北韓船隻，12艘非北韓船隻，以及1名台灣人。

報導指出，這分名單是美國財政部2月提出制裁名單的一部分，美方周四提出一分縮短的名單，委員會周五無異議通過。