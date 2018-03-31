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家教老師曝光孫安佐奇怪想法 曾想過恐攻時這麼做！

加薩爆發衝突 聯合國安理會將開會研議

2018-03-31 06:58中央社 紐約聯合國總部30日綜合外電報導

外交人士指出，應科威特要求，聯合國安全理事會今天將開會，討論加薩走廊（Gaza Strip）情勢發展。

路透社報導，加薩醫療官員表示，以色列安全部隊在應付以色列和加薩邊界近幾年來最大的巴勒斯坦人抗議活動時，造成至少12名巴勒斯坦人死亡和數百人受傷。

根據法新社，以國軍方指出，在以巴邊界發生巴勒斯坦人企圖開槍攻擊以國軍人後，以軍針對加薩走廊3處哈瑪斯集團（Hamas）陣營發動坦克砲火攻擊和戰機空襲。

巴勒斯坦民眾30日在加薩走廊與以色列邊界附近靜坐。（路透）
巴勒斯坦民眾30日在加薩走廊與以色列邊界附近靜坐。（路透）
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巴勒斯坦國軍以色列

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