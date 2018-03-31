加薩爆發衝突 聯合國安理會將開會研議

2018-03-31 06:58 中央社 紐約聯合國總部30日綜合外電報導



外交人士指出，應科威特要求，聯合國安全理事會今天將開會，討論加薩走廊（Gaza Strip）情勢發展。

路透社報導，加薩醫療官員表示，以色列安全部隊在應付以色列和加薩邊界近幾年來最大的巴勒斯坦人抗議活動時，造成至少12名巴勒斯坦人死亡和數百人受傷。