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報復4名使節遭法驅逐 俄也驅離法4名外交官

2018-03-31 05:37中央社 巴黎30日綜合外電報導

法國外交部今天指出，俄羅斯已驅逐4名法國外交官，以報復法國就前俄國間諜在英遭毒害事件而驅逐4名俄國使節一事。

法國外交部聲明指出，對於莫斯科此舉，「我們僅表遺憾」，但補充說，直到現在，俄國仍拒絕提供有關發生在英國索爾茲伯里（Salisbury）的斯克里帕爾（Sergei Skripal）婦女遭毒害事件的預期解釋。

法國俄羅斯莫斯科

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