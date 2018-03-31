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以軍攻擊加薩走廊3處哈瑪斯陣營 12名巴人死

2018-03-31 03:06中央社 耶路撒冷30日綜合外電報導

以色列軍方指出，繼以巴邊界遭巴勒斯坦人企圖開槍攻擊以國軍人後，以軍對加薩走廊（Gaza Strip）3處哈瑪斯集團（Hamas）陣營發動坦克砲火攻擊和戰機空襲

法新社報導，以軍聲明指出，針對3處哈瑪斯集團陣營發動坦克砲火和噴射戰機空襲行動，以回擊攻擊者。根據聲明，據稱的槍擊未造成任何人員受傷。

以軍發動攻擊前，加薩走廊曾出現大規模抗議活動，延邊界地區也爆發衝突。

根據加薩官員，在暴力衝突中，有12名巴勒斯坦人遭以軍部隊攻擊致死。

巴勒斯坦民眾30日在加薩走廊與以色列邊界附近靜坐。（路透）
巴勒斯坦民眾30日在加薩走廊與以色列邊界附近靜坐。（路透）
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一名巴勒斯坦婦人30日在巴人和以軍的衝突中受傷。（路透）
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