俄反制西方 荷蘭2外交官被限期離境

2018-03-31 03:11 中央社 布魯塞爾30日專電



前俄國間諜父女在英國遭神經毒劑攻擊後，倫敦方面指控莫斯科是幕後黑手，隨後引發西方與俄羅斯的外交戰。圖為俄國駐西雅圖領事館。 路透 分享 facebook 繼美歐驅逐俄羅斯外交官後，莫斯科當局展開反制，荷蘭外交官員今天證實，俄方已下通牒限2週內離開，西方世界與俄羅斯外交戰火升溫。

據荷蘭今天多家媒體報導，德國、英國、法國及荷蘭等國的大使陸續前往俄羅斯外交部，除收到抗議信外，並被告知外交官必須離開。

荷蘭駐俄大使瓊斯（Renee Bos-Jones）表示已被告知將驅逐2名荷蘭大使館員工，一名來自政治部門，另一名來自國防部門，並限在2週內離開。

瓊斯對荷媒表示，她很熟悉這2名外交官員及其眷屬，但他們現在不得不向在莫斯科的朋友及同事說再見。

這是俄國繼昨天宣布驅逐60名美國外交官，並關閉美國駐聖彼得堡（Saint Petersburg）總領事館後，進一步反制西方世界的行動。

但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天向記者表示：「俄羅斯並沒有發動任何外交戰，俄羅斯從未發起任何交互制裁行動」。

西方國家驅逐俄國外交人員，目前總人數已逾百名，除美國驅逐60人外，歐盟方面約有16國響應，但除了英國自己驅逐23人外，則以德國、法國及波蘭各驅逐4人最多，其餘多數國家僅驅逐1至2人，俄國則開始驅逐同樣數量的人數。

前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英國遭神經毒劑攻擊後，倫敦方面指控莫斯科是幕後黑手，隨後引發西方與俄羅斯的外交戰。