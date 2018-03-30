法國版前瞻計畫！馬克宏豪擲538億發展人工智慧

2018-03-30 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



法國總統馬克宏29日承諾，2022年前投入15億歐元（合台幣約538億元）預算發展人工智慧，企圖扭轉人才外流的趨勢，並迎頭趕上這一領域目前的領導者美國和中國大陸。

馬克宏對內閣部會首長和企業負責人說，未來是人工智慧的時代，法國要成為人工智慧強國，「如果我們在競爭剛開始時錯失良機，將來就不可能有任何影響力，也不會有任何發言權」。

首要目標就是將法國培訓的電腦工程師和數學家留在國內。法國有一流的數學和工程學院，培育出頂尖的人工智慧（AI）專家，其中許多人卻在矽谷或倫敦為臉書等科技巨頭工作。法國財政部長勒梅爾曾說，這簡直「浪費資源」。

法國並不只想砸錢資助AI相關研究就了事，而是要創造有利於發展AI的環境，以持續吸引人才。根據科技新聞網站TechCrunch報導，策略有三。第一，吸引大型企業到法國設立AI研究中心，為法國帶來數以千萬計美元的投資，並創造數以百計工作機會。多家大集團廿八日宣布在巴黎建立大型AI研發中心，韓國三星表示將在巴黎設立該集團第三大研究中心。日本富士通宣布在巴黎設立歐洲研發中心。

第二，法國政府準備在尊重隱私的前提下，將公共服務機構蒐集的法國公民資料分享給企業和研究人員，讓他們建立模型，並用AI改進技術。

馬克宏說：「公眾資料必須開放，讓研究人員取用。」富比世雜誌說，這在臉書爆發用戶資料遭濫用醜聞之際，是個大膽的宣示。馬克宏說，重要的是將「使用匯總資料」和「侵犯別人的資料」區分開來，「必須有明確的規範」。

第三，將法規鬆綁，讓許多領域的企業能大膽實驗。首先從自駕車領域開始。法國準備明年修法，讓自駕車不必有真人在車上監督就能上路測試。馬克宏說：「到目前為止，法國在自駕車實驗研發上都落後。」