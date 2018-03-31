俄報復性驅逐外交官 美打包英表示遺憾

2018-03-31 02:24 中央社 莫斯科30日綜合外電報導



英國首相梅伊（中）成功說服法國總統馬克宏（左）和德國總理梅克爾（右），發起國際驅逐俄國外交官行動，使得俄國外交部也在30日揚言採取報復行動。圖為三人22日在歐盟峰會場邊開會。（美聯社） 分享 facebook 英國與盟國為毒諜案聯手驅逐逾百俄國外交官，俄國外交部今天採取報復行動，給予英國一個月期限縮減駐俄外交官數量至俄國駐英代表團目前規模，另也驅逐西方國家多名外交官。

俄國外交部在聲明中表示，他們已將英國駐俄大使布瑞斯托（Laurie Bristow）召進外交部大樓，並交給他一份抗議書。

路透社報導，俄國外交部表示，英國的「挑釁行為」導致若干西方國家驅逐首都內許多俄國外交官。

英國外交部發言人對此表示：「這很令人遺憾，但有鑑於俄國過往的行為，我們預期會有回應。」

她也表示：「除了俄國應為此負責外，得不出其他結論。俄國公然違反國際法與禁止化學武器公約（Chemical Weapons Convention），而世界各國的行動，也表現出國際對這件事關注的程度。」

義大利外交部表示，俄國也驅逐了兩名義大利駐俄外交官，並限他們在一週內離境。

芬蘭和瑞典各有一名外交官遭到驅逐，捷克有3名外交官，而4名波蘭外交官則是得在4月7日前離俄；荷蘭媒體RTL Nieuws則報導，俄國驅逐了兩名荷蘭外交官。

俄國國際傳真社（Interfax）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有與麾下俄羅斯聯邦安全會議討論這些報復手段。

美聯社報導，一名記者今天看到美國駐聖彼得堡（Saint Petersburg）總領事館人員將許多箱子搬出大樓，放置到廂型車中。

若干休旅車駛離時，一名男子因向總領事館投擲星巴克杯，還遭保全拘留，部份路人則歡聲慶祝美國使節遭驅逐。

俄羅斯外交部今天稍早表示，部分西方國家為了前俄間諜遭毒案採取「不友善」的手段，外交部已召喚這些國家的大使，以告知他們莫斯科的反制措施。

路透社稍早報導，已看到德國、法國與義大利大使的座車抵達俄國外交部大樓；俄羅斯新聞社（RIA）則報導，波蘭大使也已經抵達。

路透社一名人在現場攝影記者表示，荷蘭駐莫斯科大使及捷克、烏克蘭、比利時、克羅埃西亞、瑞典、澳洲和加拿大等國使館代表都已經抵達外交部大樓。

法新社攝影記者表示，英國、拉脫維亞、立陶宛和斯洛伐克等國與部分非歐盟國家大使也已抵達。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天表示，俄國將驅逐60名美國外交官，並關閉美國駐聖彼得堡（Saint Petersburg）總領事館，以報復美國因一名前俄國間諜遭毒害採取的驅逐行動。

他也表示，對其他驅逐俄國外交官的國家，莫斯科也將以牙還牙，並指控英國「強迫各國跟進反俄路線」。

前俄國間諜斯克里帕爾和女兒在英國遭神經毒劑攻擊後，英國指控莫斯科是幕後黑手，美國日前宣布驅逐60名俄國外交人員，並關閉俄國駐西雅圖總領事館。

其他西方國家也紛紛驅逐俄國外交人員，總人數逾百名，其中歐盟約有16國響應，但除了英國自己驅逐23人外，則以德國、法國及波蘭各驅逐4人最多，其餘多數國家僅驅逐1至2人。