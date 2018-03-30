UN秘書長：美國有望達巴黎氣候協定目標

2018-03-30 22:15 中央社 紐約聯合國總部29日綜合外電報導



聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，儘管美國總統川普計劃退出巴黎氣候協定，但美國仍將達成這項協定的目標。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，美國各企業、地區政府及城市所推行的減碳計畫，將使2016年簽署氣候協定的前政府所設定目標可以達成。

古特瑞斯在紐約聯合國總部對記者說：「我們看到了各個城市和許多州十分大力投入巴黎氣候協定，使得某些指標甚至比不久之前還要好。」

當年在巴黎進行密集談判後，有近200個國家及成員簽署了這項具有劃時代意義的協定，一律自動承諾在2030年前的減碳目標。