以色列軍方加薩邊界開火 至少7死500傷

2018-03-30 22:15 中央社 巴勒斯坦自治區加薩市30日綜合外電報導



加薩走廊的醫療人員表示，數千位巴勒斯坦民眾今天在以色列的加薩走廊邊界示威，至少有7名巴勒斯坦人遭以色列安全部隊殺害，並有大約500人受傷。

路透社報導，巴勒斯坦的醫療人員表示，其中一名死者年僅16歲，大部分的傷亡都是遭到槍擊，他們還估計今天下午3時前的傷者人數約有500人。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）哈瑪斯集團（Hamas）衛生部表示，稍早有3名加薩地區民眾遭以色列軍方開槍射殺。

其中2名死者身分是艾瑪（Mohammed Abu Amar）及穆瑪（Mohammed Abu Muammar），他們在靠近以色列邊界的不同場衝突遭射殺。

哈瑪斯衛生部還說，16歲巴勒斯坦少年奧達（Ahmed Ouda）是在加薩市北方的衝突被以色列軍方擊斃。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）稍早的統計數據指出，共有201人受到實彈攻擊受傷。

哈瑪斯官員表示，還有一名男性在今天稍早的衝突遭射殺，同時1位巴勒斯坦農民則遭以軍坦克砲火殺害。

今天有數千位巴勒斯坦民眾在以色列與加薩走廊的邊界進行大規模示威抗議，這項名為「偉大的回歸遊行」（The Great March of Return）抗議行動，獲得加薩走廊統治勢力哈瑪斯集團支持。

抗議營區可望維持6個多星期，直到美國駐以色列大使館遷移到耶路撒冷，時間在大約5月14日開幕的前夕。