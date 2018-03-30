官媒：得票率96.9% 埃及總統塞西獲選連任

2018-03-30 20:55 中央社 開羅30日綜合外電報導



埃及國營媒體今天報導，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以96.9%得票率連任成功，高於最初計票結果。

法新社報導，埃及官媒「金字塔報」（Al-Ahram）也將估計中的投票率提高為42.08%，即6000萬名登記選民中，有2500萬人現身投票。

金字塔報27日原本報導，塞西以92%得票率順利連任，投票率則稍高於40%。

這家報紙並未說明，為何上修得票率及投票率。