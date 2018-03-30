親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓職／王維中6局失2分飆速151公里 收下2連勝

官媒：得票率96.9% 埃及總統塞西獲選連任

2018-03-30 20:55中央社 開羅30日綜合外電報導

埃及國營媒體今天報導，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以96.9%得票率連任成功，高於最初計票結果。

法新社報導，埃及官媒「金字塔報」（Al-Ahram）也將估計中的投票率提高為42.08%，即6000萬名登記選民中，有2500萬人現身投票。

金字塔報27日原本報導，塞西以92%得票率順利連任，投票率則稍高於40%。

這家報紙並未說明，為何上修得票率及投票率。

投票率得票率埃及

相關新聞

法總統夫人名義遭冒用 假電郵各地索特權

2018-03-30 20:09

台女波蘭驚魂 海外雪地登山保命三寶是這些

2018-03-30 16:00

土耳其巴士車禍起火 非法移民17死36傷

2018-03-30 20:56

加薩再爆衝突 以軍開火 至少5死

2018-03-30 20:20

影／廢棄機棚再利用 德打造成全球最大室內水上樂園

2018-03-30 17:12

「聽說你是惡魔化身」波頓拜碼頭遭美防長馬提斯虧

2018-03-30 17:00

韓戰後第一人！金正恩4月27日踏上南韓領土

2018-03-30 16:42

評／沒看過臭豆腐的外國人 穿球鞋上雪山的台灣人

2018-03-30 16:36

為何BRUTUS再推台灣特輯增訂版 總編輯這樣說

2018-03-30 15:20

憂北韓綁人問題被忽略 安倍要跟川普提

2018-03-30 14:56

前俄間諜女兒脫險 清醒可對話

2018-03-30 14:27

毒殺間諜案延燒 俄驅逐美外交官

2018-03-30 14:24

影／時隔13年 南韓藝術團即將再赴北韓表演

2018-03-30 13:12

【重磅快評】俄報復驅逐美外交官 新冷戰開打？

2018-03-30 12:16

新日皇明年5月即位 10月22日宣告登基與遊行

2018-03-30 11:43

前俄間諜遭毒殺 醫院：女兒已脫離險境

2018-03-30 11:41

印尼愛家盟：「惡之性行為」我不要！

2018-03-30 10:41

北韓增員潛入中國加強情蒐 以確實掌握最大盟友

2018-03-30 10:24

波蘭雪山去年底摔死4人 2台女卻穿運動鞋登山差點凍壞

2018-03-30 10:18

北韓也玩「第一夫人外交」 金正恩不想再當流氓領袖了？

2018-03-30 10:00

「是我們毀了臉書」一槍讓佐伯格跳腳的90後吹哨人

2018-03-30 09:54

格達費陰魂：法國「利比亞黑金案」，前總統薩科奇受審

2018-03-30 09:20

2台女穿球鞋登波蘭雪山險凍斃 出動直升機救下山

2018-03-30 09:10

巴布亞紐幾內亞外海6.9強震 已發海嘯警報

2018-03-30 08:15

謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09

俄國反擊驅逐美60外交官 美：俄進一步自我孤立

2018-03-30 05:01

教廷：中梵主教任命協議不會很快簽

2018-03-30 01:44

川普難捉摸 金正恩會習近平留後路

2018-03-30 01:42

堅果門風波落幕 韓航千金重返管理層

2018-03-30 01:28

遭槍擊後首次…馬拉拉返鄉 武警一路戒備

2018-03-30 00:50

美台海專家容安瀾逝世 蔡總統推文悼念

2018-03-30 00:50

「文金會」 4月27日在板門店

2018-03-30 00:31

川普：金正恩期待與我會面

2018-03-30 00:27

緊接川普後會面？ 傳安倍6月赴平壤見金正恩

2018-03-30 00:23

兩韓峰會 4/27板門店登場

2018-03-30 00:02

脫歐倒數1年 梅伊1日訪4地 訴求莫分裂

2018-03-29 23:53

俄前間諜父女中毒案 女兒脫離險境

2018-03-29 23:37

台海議題專家容安瀾病逝 駐美代表高碩泰致函慰問

2018-03-29 22:45

南海緊張持續 美贈6艘巡邏艇給越南

2018-03-29 22:40
看更多

熱門文章

狄鶯不付兒子291萬保釋金 孫安佐傳遭學校開除

2018-03-29 23:15

2台女穿球鞋登波蘭雪山險凍斃 出動直升機救下山

2018-03-30 09:10

狄鶯子玩笑開大在美被捕 李昌鈺：要請厲害律師

2018-03-30 13:49

狄鶯子涉恐嚇 律師：若為刑事罪十年內不得再入境

2018-03-30 08:46

剛分手立刻中頭彩近4億 前女友嘆氣「為他開心」

2018-03-30 10:27

鄰居爆孫安佐曾用BB彈攻擊路人 狄鶯說話了

2018-03-30 11:56

狄鶯兒子玩笑開太大 吳宗憲建議「找李昌鈺出來求情」

2018-03-30 14:26

美國人看狄鶯子涉恐攻威脅 網友：舉報學生是英雄

2018-03-30 12:20

狄鶯子事件 葉毓蘭：在台灣法官幫找理由 國外真實世界

2018-03-30 09:21

顏擇雅：孫安佐只是開錯玩笑！但有些玩笑很危險

2018-03-30 10:58

【重磅快評】把「去學校開槍」真當玩笑 才是最大玩笑

2018-03-30 12:24

「台灣人有錢就拚命送小孩出國讀書」 此現象引網友熱議

2018-03-30 18:45

謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09

狄鶯：兒子是軍事迷 在美有子彈合法

2018-03-30 00:48

全球最強航母、阿帕契...買到爽 霸氣總統還覺得委屈

2018-03-30 11:00

比特幣跌破7,000美元關卡 悲慘走勢還沒走完

2018-03-30 10:51

印度僧侶因性侵女子遭砍雞雞 復原後稱「已原諒女子」

2018-03-30 11:19

導盲犬被推擠險腳滑！地鐵無人讓座 視障者嘆「人生真難」

2018-03-30 09:43

加州法官裁定 咖啡必須標示致癌警語

2018-03-30 02:00

台女波蘭驚魂 海外雪地登山保命三寶是這些

2018-03-30 16:00

美擴大嚴審旅客和移民 所有簽證申請人須提供社媒、電郵和電話資料

2018-03-30 08:36

狄鶯之子遭控恐怖威脅 律師葉慶元：應選認罪協商

2018-03-30 19:05

外交部提醒：恐攻、種族歧視言論 在美違法

2018-03-30 00:48

動力方向盤恐失靈 特斯拉召回12.3萬輛Model S

2018-03-30 08:34

外交部：駐紐處30日派員探視孫安佐

2018-03-30 12:07

美槍管聲浪高 孫安佐玩笑話闖禍

2018-03-30 03:58

波蘭雪山去年底摔死4人 2台女卻穿運動鞋登山差點凍壞

2018-03-30 10:18

狄鶯之子在美被捕 否認要恐攻

2018-03-30 00:17

俄國反擊驅逐美60外交官 美：俄進一步自我孤立

2018-03-30 05:01

歐盟籲抗俄 奧地利32歲總理拒當乖乖牌

2018-03-29 22:22

北韓也玩「第一夫人外交」 金正恩不想再當流氓領袖了？

2018-03-30 10:00

陸交換生非法持槍 遭美驅逐出境10年不得入境

2018-03-30 18:45

「美」夢破滅！辦綠卡遭騙 碩士中國生淪餐館黑工

2018-03-30 08:43

美課關稅 劍指中國製造2025

2018-03-30 01:27

美股周四收漲 標普、道瓊創逾兩年來最大單季跌幅

2018-03-30 06:49

不敵天然氣發電競爭 美關閉三間核電廠

2018-03-30 10:31

堅果門風波落幕 韓航千金重返管理層

2018-03-30 01:28

俄前間諜父女中毒案 女兒脫離險境

2018-03-29 23:37

1500萬人美簽將遭嚴審 須提供社媒、電郵、電話

2018-03-30 13:27

反擊301 陸嚴審智財權轉讓

2018-03-30 01:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top