土耳其巴士車禍起火 非法移民17死36傷

2018-03-30 20:56 聯合新聞網 綜合報導



土耳其發生一起超載車禍，一輛載有非法移民的公車撞到路燈後爆炸起火，造成車上17人死亡，36人受傷。圖擷自 washingtonpost 分享 facebook

土耳其發生一起嚴重超載車禍，一輛載有非法移民的公車撞到路燈後爆炸起火，造成車上17人死亡，36人受傷。

根據《Washington Post》報導，29日晚間在土耳其東部邊界伊格迪爾到卡爾斯（Igdir-Kars）的公路上，一輛巴士僅能乘載14人，卻超載擠進超過50名乘客，車內擠得像沙丁魚一樣，乘客有來自伊朗、巴基斯坦以及阿富汗的非法移民，他們試圖冒險進入土耳其，卻不幸因不明原因巴士撞上路燈，隨後爆炸起火。

據了解，巴士殘骸已焦黑且冒著煙，車體前面部位嚴重損毀，多名移民躺在地上，血流如注，醫療人員指出，有些乘客是在撞上路燈時遇難，有些則是被迎面而來的車輛撞傷，現場傷勢非常嚴重。土耳其當局已對這起交通事故展開調查，也正在尋找肇事駕駛。

伊格迪爾省省長溫魯（Enver Unlu）到達現場後表示：「這是一場移民悲劇，本省頻繁發生移民偷渡事件，我對這起悲劇事故深感悲痛」。此外，安全部隊也在同樣路線的另一輛巴士上查獲13名非法移民，並將他們拘押。近幾年來，數十萬來自敘利亞和其他國家的非法移民，已經通過土耳其進入希臘並進一步進入歐洲，但有數百人在過程中死亡。

而根據調查，土耳其道路事故頻繁，光去年就有3530人死於交通事故。