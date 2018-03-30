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以軍色列砲擊加薩邊界 巴勒斯坦人1死1傷

2018-03-30 19:29中央社 巴勒斯坦自治區加薩市30日綜合外電報導

加薩走廊哈瑪斯集團衛生部表示，以色列今天清晨砲擊加薩走廊，造成巴勒斯坦民眾一死一傷，距巴勒斯坦民眾即將在邊界發動抗議僅數小時，。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）衛生部公布，死者為27歲的薩穆爾（Omar Samour）。目擊者指出，砲擊當時，他正在邊界附近的自家農地工作。

衛生部發言人並說，第2名巴勒斯坦人在加薩走廊（Gaza Strip）南部甘尤尼斯（Khan Yunis）附近遭坦克炮火擊傷。

以色列軍方發言人指出：「2名可疑分子走近加薩走廊南部的安全柵欄，行跡可疑。」

他說，「一輛（以色列）坦克車相應對他們開火」；並說，以軍已得知有一人死亡的報導。

砲擊事件發生數小時後，數千名巴勒斯坦人遊行到以色列與加薩走廊的邊界附近，進行大規模抗議，令人擔心，可能會和以軍發生暴力衝突。

記者報導，加薩抗議民眾聚集在邊界不同位置，接近設有重防柵欄數百公尺內的人群較少。

邊界另一側部署有以軍坦克車和狙擊手，以軍發射了催淚瓦斯以驅退抗議民眾。

這項名為「偉大的回歸遊行」（The Great Marchof Return）抗議行動，獲得加薩走廊統治勢力哈瑪斯集團支持。

抗議營區可望維持6個多星期，直到美國駐以色列大使館遷移到耶路撒冷並在大約5月14日開幕的前夕。

以色列巴勒斯坦尼斯

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