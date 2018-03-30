土耳其回絕法國調停 續槓上敘國庫德族

2018-03-30 18:08 中央社 伊斯坦堡30日綜合外電報導



土耳其總統發言人表示，土國今天回絕了法國為土國與敘利亞民主力量進行調解的提議。敘利亞民主力量由庫德族民兵主導，後者被土國視為恐怖組織。

法新社報導，土耳其總統的發言人卡林（IbrahimKalin）在推特上寫道：「我們拒絕促成土耳其與那些恐怖組織『對話』、『聯繫』或『調解』的一切努力。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會見敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）代表團後，昨天表示，希望雙方能在法國與國際社會協助下建立「對話」。