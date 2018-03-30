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影／時隔13年 南韓藝術團即將再赴北韓表演

2018-03-30 13:12聯合報 記者周辰陽╱即時報導

北韓在平昌冬奧期間派出三池淵藝術團(Samjiyon Orchestra)赴南韓演出，雙方20日敲定南韓藝術團回訪平壤與表演時間表，先遣隊的70名技術人員29日先飛往平壤，預定表演的歌手將於31日啟程，這也是時隔13年後，再有南韓演藝人員站上北韓的舞台。

南韓藝術團由作曲家兼歌手尹向(Yoon Sang)擔任藝術總監，演出人員包括國寶級歌王趙容弼(Cho Yong-pil)。歌迷橫跨多個世代的趙容弼不僅是第一位在北韓開演唱會的南韓歌手，2005年就在平壤登台，也曾獲北韓名義上國家領袖金永南接見。

其他老牌歌手包括北韓人民同樣耳熟能詳的李仙姬(Lee Sun-hee)與崔辰熙(Choi Jin-hee)，新生代歌手則有白智榮(Baek Ji-yong)、鄭仁(Jung-in)、ALi與尹道賢(Yoon Do-hyun)的BY樂團。南韓流行樂界K-pop明星包括少女時代成員徐玄(Seohyun)，Red Velvet則是唯一會登台的偶像團體。

南韓一開始還推薦以江南Style在國際間一砲而紅的PSY，但北韓對於PSY過於狂放的表演風格不太放心，最後沒有點頭。南韓藝術團將在東平壤大劇場與柳京鄭周永體育館各登台一次，南韓方面的主持人由徐玄擔綱，預定4月1日單獨公演，3日則是南北韓藝術團聯合演出。

南北韓29日也敲定，將於4月27日在板門店南韓側的和平之家，舉行韓戰停戰後的第三次兩韓峰會，會期一天，議題至少將觸及朝鮮半島非核化、緩解軍事緊張與建立永久性和平機制。

時隔13年，南韓表演藝術團將再度站上北韓的舞台，160人的陣容中包括國寶級歌王趙...
時隔13年，南韓表演藝術團將再度站上北韓的舞台，160人的陣容中包括國寶級歌王趙容弼、及北韓人民耳熟能詳的李仙姬與崔辰熙，還有K-pop明星少女時代成員徐玄(Seohyun)及偶像團體Red Velvet。路透
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南韓北韓平壤

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