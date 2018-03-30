新日皇明年5月即位 10月22日宣告登基與遊行

2018-03-30 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本天皇明仁將於明年退位，這是日本憲政史上第一次的日皇生前退位。日本政府今敲定相關儀式的基本方針。退位儀式將在明年4月30日舉行，皇太子即位的5個儀式將從5月1日起陸續進行。其中，新日皇對內外宣告登基與遊行儀式將在明年10月22日舉行。

NHK報導，日本政府準備委員會今日上午在首相官邸舉行第三次會議，敲定一系列儀式舉行的基本方針。下周、4月3日內閣會議通過後將正式成為政府方針。日本政府將在今年秋天成立式典委員會，由總理大臣擔任委員長，商議式典的細節。

其中，日皇退位的「退位禮正殿儀式」是憲法所指定國家式典，將於4月30日舉行。皇太子即位的五個儀式同樣是憲法所指定國家式典，5月1日新日皇即位的將舉行「劍璽等繼承儀式」，新日皇將被授予歷任天皇代代相傳、象徵皇權的天叢雲劍、八尺瓊勾玉，以及國璽、御璽等。即位後，新日皇隨即舉行「即位後朝見儀式」首次接見國民代表。

一系列登基相關儀式的中心，也就是對內、內外宣告登基的「即位禮正殿儀式」訂於10月22日舉行，同一天也將舉行被稱為「祝賀御列儀式」的遊行。至於祝宴的「饗宴儀式」則尚未敲定日期。總理大臣夫人主辦的晚宴則訂於10月23日。

此外，新日皇即位後，將甫收成的新米供奉神明並享用以祈求國民安寧與五穀豐收的「大嘗祭」，則依循前例視為皇室式典由宮廷費用支出。新日皇即位後，日皇明仁次子秋篠宮親王將成為皇位第一順位繼承人，暫訂在隔年、2020年舉行「立皇嗣儀式」。

另一個外界關注的焦點在於新日皇的即位儀式，甫退位的上皇是否出席。日本政府內部還在慎重研議中，是否有牴觸憲法之處。

●整體來說，日本皇室明年主要活動包括：

2018年1月7日日皇明仁在位滿30年

2018年2月24日日本政府舉行平成30年紀念式典

2018年4月30日日皇明仁退位「退位禮正殿儀式」

2018年5月1日新日皇即位「劍璽等繼承儀式」、「即位後朝見儀式」

2018年10月22日新日皇宣告登基「即位禮正殿儀式」、「祝賀御列儀式」

2018年10月新日皇祝宴「饗宴儀式」

2018年11月新日皇為國祈福的大嘗祭