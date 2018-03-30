北韓增員潛入中國加強情蒐 以確實掌握最大盟友

2018-03-30 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



今日出刊的《產經新聞》報導，北韓情報單位、偵查總局下令加派情報人員進入中國大陸，加強對中國政府政府以及企業的情蒐工作。北韓領導人金正恩剛剛完成訪中行程，與中共領導人習近平會談，為了確實的拉攏身為北韓最大支持力量的中國，必須加強取得中國大陸國內情資。

根據報導，一名前美國空軍情報官員表示北韓多名官員向他透漏此事，金正恩親自下令加派人手，下令的時間在這個月17日至27日之間。該情報官員表示，北韓將增派數十名情報人員滲透到中國企業之中。除了加強對政府與企業的菅事之外，取得資金與吸納提供情報者是主要任務。

該情報官員指出，第一階級是直接接受金正恩命令的幹部，約數十人，第二階級則是接受偵查總局與幹部指揮，約有200多人，其餘是第三階級。這次增員主要是增加第二階級的情報員。他調查北韓情報活動28年，在他所知已經好幾年沒有增加第二階級的情報員，可見北韓有意大幅提升對中情蒐工作的戰力。

他認為，金正恩訪中可望讓讓冷卻的中朝關係重新回溫，北韓也在積極運作讓中國大陸放寬對朝制裁，金正恩正急於取得越多中國內部的情報，盡可能分析。

報導並指出，綜合多名專家說法，目前在中國國內活動的北韓情報人員有數萬人。