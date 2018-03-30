波蘭雪山去年底摔死4人 2台女卻穿運動鞋登山差點凍壞

2018-03-30 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



波蘭媒體28日報導，登山客在卡斯普羅維峰䌫車站上方800公尺處發現兩名凍壞了的台灣女子。根據救援團體TORP，她們穿著不適合登山的一般運動鞋。

14名遊客攀登卡斯普羅維峰時，意外發現兩名穿著單薄的外國觀光客，TOPR收到救援請求派員前往。這兩名觀光客聲稱自己是台灣人。

其中一名女子即使有TORP搜救人員陪同，也已經無力行走，TORP安排直升機將她送醫治療。另一名女子則在協助下搭車下山返回庫茲尼采（Kuźnice）。

這兩名女子的衣著單薄，在這個季節，如果有日照的話，可以在附近景觀市鎮散步，但她們沒有任何冬季登山裝備，並不適合在有積雪的山區移動。

卡斯普羅維峰的海拔約1987公尺，是波蘭與斯洛伐克邊界塔特拉山脈的熱門滑雪勝地之一。去年耶誕假期間，有4名觀光客因為路面結冰摔倒，接二連三命喪於此，而且都很年輕。

其中之一是25歲捷克籍女子，12月25日因觀光步道結冰太滑，摔倒墜落數百公尺而死。同日中午，一對捷克男女也因山路太滑出事，30歲男子撞到頭後重傷，他的23歲女伴則當場死亡。隔天早上，一名33歲捷克男子的屍體被發現，死因也是墜落重傷不治，另一名波蘭藉觀光客在摔倒後一小時發送醫，但沒能救回一命。