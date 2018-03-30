川普拿自貿協定當籌碼 逼南韓配合解決北韓核武對峙

2018-03-30 06:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普表示，他考慮延後簽署美國與南韓重議後的貿易協議，先等與北韓的核武僵局解決再說。

川普周四在俄亥俄州的一場演講中說：「我可能會暫時擱置，直到與北韓達成協議。」「你知道為什麼嗎？因為這是一張的王牌，我想確保每個人都得到公平對待，而且我們與北韓的進展非常順利。」

川普計劃會見金正恩之前，美韓也談妥新的貿易協議。川普要逼金正恩放棄核武野心，也需要南韓政府的支持。