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川普拿自貿協定當籌碼 逼南韓配合解決北韓核武對峙

2018-03-30 06:40經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國總統川普表示，他考慮延後簽署美國與南韓重議後的貿易協議，先等與北韓的核武僵局解決再說。

川普周四在俄亥俄州的一場演講中說：「我可能會暫時擱置，直到與北韓達成協議。」「你知道為什麼嗎？因為這是一張的王牌，我想確保每個人都得到公平對待，而且我們與北韓的進展非常順利。」

川普計劃會見金正恩之前，美韓也談妥新的貿易協議。川普要逼金正恩放棄核武野心，也需要南韓政府的支持。

川普延後簽署之說，連白宮官員也措手不及，媒體向白宮求證川普的政策是否有變時，白宮新聞室並未立即回應。美國貿易代表署也未隨即置評。

川普突然改變對南韓自貿協議態度，讓白宮官員措手不及。美聯社
川普突然改變對南韓自貿協議態度，讓白宮官員措手不及。美聯社
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川普北韓白宮

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