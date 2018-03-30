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俄國反擊驅逐美60外交官 美：俄進一步自我孤立

2018-03-30 05:01聯合報 記者張加╱即時報導

俄羅斯驅逐60名美國外交官，並關閉美國駐聖彼得堡領事館，以報復美方驅逐俄羅斯外交官，及關閉俄羅斯駐西雅圖領事館的決定；美國國務院發言人諾爾特29日表示，俄羅斯此舉是進一步自我孤立。

諾爾特29日在國務院記者會指出，俄羅斯做出令人遺憾的決定，顯然俄羅斯不願意就對於美俄兩國重大的議題進行對話；俄羅斯在英國進行化武攻擊後，進一步自我孤立。

俄國前雙面諜史柯里帕父女在英國遭遇神經毒劑攻擊，英國調查後懷疑是俄國所為，西方多國26日同步宣布驅逐俄外交官，展現團結對抗俄羅斯態勢。

美國總統川普26日下令驅逐60名俄羅斯外交人員，並要求俄羅斯關閉駐西雅圖領事館，以回應俄國在英國領土使用軍用級化學武器。

這是川普上任以來，對俄羅斯採取最嚴厲的行動，俄羅斯幾天後決定反擊，驅逐人數與美方相同，且同樣關閉一處領事館。

華盛頓郵報報導，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，已告知美國駐俄大使洪博培（Jon Huntsman）俄國將採取「報復措施」，包括驅逐58名駐莫斯科的美國外交官、2名駐葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）領事館官員，以及關閉美國駐聖彼得堡領事館。

美國國務院發言人諾爾特。聯合報系資料照
美國國務院發言人諾爾特。聯合報系資料照
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