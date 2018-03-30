教廷：中梵主教任命協議不會很快簽

2018-03-30 01:44 中央社 梵蒂岡29日綜合外電報導



教廷發言人柏克今天指出，中國大陸和教廷「並非很快」就會簽署歷史性的大陸主教任命協議，這與中共認可的主教郭金才說法牴觸。

柏克（Greg Burke）發表聲明說：「我可以說明，教廷與中華人民共和國並非很快就會簽署協議。」

他並說：「我要強調，教宗方濟各在中國問題上，仍與合作對象保持經常連繫，也參與目前雙方對話的各個進程。」

媒體今天引述大陸「中國天主教主教團」秘書長郭金才的話說，目前與教廷的相關談判已進入「最後階段」，如果「事情順利，最快可能在本月底就簽署協定」。