台海議題專家容安瀾病逝 駐美代表高碩泰致函慰問

2018-03-29 22:45 中央社 台北29日電



外交部今天晚間表示，前美國國務院官員、知名台海議題專家容安瀾於美東時間27日不幸病逝，駐美代表高碩泰已致函容安瀾遺孀，表達慰問之意。

容安瀾（Alan Romberg）生於西元1938年，享壽79歲。

外交部發言人李憲章晚間告訴中央社記者，容安瀾於美國時間27日不幸病逝，高碩泰已於第一時間致函慰問容安瀾遺孀節哀；外交部沒有另外致唁。

總統蔡英文今天稍早也在推特發文表示，「聽到容安瀾過世的消息，感到很難過」；容安瀾的一生都貢獻在促進東亞的和平和繁榮，「大家會想念他」。

同時，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）今天也在AIT臉書發布貼文表示，得知容安瀾過世的消息，他感到非常難過，並稱讚容安瀾是傑出的外交官。

容安瀾近年來在華府智庫史汀生中心擔任東亞項目的主任。根據史汀生中心網站資料，他先前在美國國務院服務時間長達27年，曾擔任國務院負責政策規劃的首席副主任、掌管公共事務的首席副助理國務卿、國務院副發言人；也曾於美國國安會服務。

梅健華在臉書貼文中表示，過去在國務院，容安瀾一直是他的導師。當時，梅健華得知自己將接任AIT處長時，他首先請益的人就是容安瀾。