俄安排會議 商討北韓問題

2018-03-29 21:59 中央社 莫斯科29日綜合外電報導



俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，俄國正安排在莫斯科舉行和北韓問題相關的會議，但她未透露進一步細節。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）本週稍早曾說，俄方目前並無與北韓召開高峰會談的計畫。