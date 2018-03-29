馬拉拉睽違逾5年首次返鄉 喜泣夢想成真

2018-03-29 22:02 中央社 伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導



諾貝爾和平獎得主馬拉拉（左）今天回到巴基斯坦。 美聯社 分享 facebook 諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽今天回到巴基斯坦，這是她5年多前遭塔利班槍手射傷頭部赴英治療後，首次返回家鄉。她淚眼潸潸的說，返鄉一直是她的夢想。

路透社報導，馬拉拉（Malala Yousafzai）2012年受傷赴英治療後，首次在家人陪同下返鄉，在首都伊斯蘭馬巴德會晤總理阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）。

20歲的馬拉拉一襲傳統服飾、頭肩披著紅藍相間的圍巾，她在總理辦公室也會晤了巴國多名女性閣員。

法新社報導，馬拉拉在總理官邸發表電視演說時，強忍激動的情緒，在說到美麗的家鄉史瓦特河谷（Swatvalley）時，輕輕拭去臉上的淚水。

她說：「我一直夢想著回到巴基斯坦和那裡，在和平、沒有任何的恐懼下，我可以漫步街頭，我可以遇見人們，和他們聊天。」

「我想我又回到了老家…所以現在已夢想成真，感謝你們大家。」

馬拉拉和父母夜裡秘而不宣在重重維安保護下，抵達巴基斯坦。社群媒體湧現歡迎她返鄉的聲音，不少人讚揚她的勇氣，但也有人指控她共謀挑起異議聲浪。

不過，馬拉拉的親友和維安消息人士告訴路透社，基於維安考量，馬拉拉不太可能返回史瓦特河谷的老家。家鄉父老表示，很高興看到她返回家鄉。

馬拉拉槍傷前的好友，目前仍就學的西亞爾（RidaSiyal）說：「我沒想過她還會回來。（她）擊敗恐懼的黑暗力量。我們很高興看到她回來。」

自稱是馬拉拉父親友人的夏哈（Ahmad Shah）說，馬拉拉是「勇氣的象徵」。「她應該要早一點回來。」

2012年10月9日在史瓦特河谷，一名槍手走上校車後問「誰是馬拉拉？」隨後對馬拉拉開槍。

她後來到英國伯明罕（Birmingham）接受治療並完成學業，從此成為全球人權象徵，對推動女孩教育權不遺餘力。馬拉拉2014年榮獲諾貝爾和平獎。