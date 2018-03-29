遭控性侵 梵蒂岡財務總管聽審告一段落

2018-03-29 20:39 中央社 墨爾本29日綜合外電報導



梵蒂岡財務總管、樞機主教派爾。 美聯社 分享 facebook 梵蒂岡財務總管、樞機主教派爾（George Pell）陷入性侵案，決定他是否將為此受審的聽審今天暫告一段落。

法新社報導，經過4週目擊者進行說明及派爾律師的詰問後，地方法官華林頓（Belinda Wallington）將決定是否有足夠證據讓派爾受審。

華林頓預計在4月做出決定。

教宗方濟各高階顧問、76歲的派爾現正請假中，返回澳洲面對被控發生在許久前的性侵控訴，他都按時出庭。

指控確切內容並未公開，但涵蓋「眾多受害人」。

前雪梨和墨爾本大主教派爾是面臨性侵控訴的天主教最高層級人員，他否認所有指控。