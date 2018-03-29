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北韓上月仍見核反應 是否真心棄核難料

2018-03-29 16:08世界日報 編譯張佑生許祖菱／綜合28日電

川普總統與北韓最高領導人金正恩的峰會預計5月登場，北韓棄核為主題，但北韓是否真心棄核，尚無定論。金正恩日前訪問北京時承諾，將致力於朝鮮半島無核化，雖受國際關注，但這個新華社版本中的說法，在北韓官媒朝中社報導中並沒有見到。

日本「朝日新聞」網站28日報導，北韓駐守豐溪里核試爆場的兵力最近減半，雖然可以重新派員，此舉卻顯示北韓或許有意朝關閉核試爆場前進。

「朝日新聞」引述消息靈通人士說，移防令在本月上旬下達給駐守豐溪里的北韓人民軍第19團，供有四個營約1000人負責挖坑道以便地下核試爆，其中兩個營奉命移防。豐溪里目前剩下兩個營和150人的工兵群以及一個步兵連的70人負責警戒。如果川金會成功，剩下的部隊將移走，場址關閉。

「紐約時報」網站27日則指出，金正恩口頭雖願意棄核，但美國研究團隊衛星照片顯示，北韓寧邊看似停止運作的反應爐冒出羽狀蒸氣，疑似正製造核彈燃料「鈽」。反應爐冒出羽狀蒸氣的衛星照片是在上月17日與25日攝得，25日正是南韓平昌冬奧閉幕典禮日。

約翰霍普金斯高等國際研究學院最新報告指出，反應爐冒出的羽狀蒸氣和附近融化的河冰，都顯示「反應器再次運作」製造北韓核武計畫所需的鈽。而核反應跡象出現時間，正好與北韓接連向南韓和美國示好同時。

北韓寧邊的實驗輕水型反應爐於2013年竣工，後被優化供給民生用電。雖然目前尚未正式運作，詹氏資訊的報告說，今年稍晚或明年，反應爐可能在「毫無預警」下啟用。

若美國堅持北韓完全棄核，寧邊核反應爐可能成為5月川金會焦點。不過，即使北韓同意凍結核子導彈試驗，只要談判沒有結果，北韓也可能藉此爭取時間，製造更多大型武器和核彈燃料。

北韓金正恩南韓

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