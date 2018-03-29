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日皇伉儷訪與那國島 旅台日人在蘇澳遙敬

2018-03-29 12:54中央社 台北29日電

日皇明仁（左）與皇后美智子（右）28日搭機抵達日本國境最西端的與那國島。與那國島...
日皇明仁（左）與皇后美智子（右）28日搭機抵達日本國境最西端的與那國島。與那國島距離台灣僅約110公里，天候狀況良好時可以遠眺台灣。（共同社提供） 中央社
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日皇明仁伉儷昨天首度踏上沖繩的與那國島，是否從島上望到台灣，受到關注。在台灣方面，有日本人在距離與那國島約110公里的蘇澳朝與那國島遙望，表達對日皇伉儷的敬意。

日皇明仁與皇后美智子昨天從東京啟程到沖繩進行為期3天的訪問，這是他們時隔4年再度造訪沖繩，包括明仁還在當皇太子的時代在內，兩人共造訪沖繩11次，但這次是首度踏上與那國島。

日皇明仁伉儷站在距離台灣約110公里處的與那國島上的西端「西崎」。日媒報導，因天空有雲靄，沒能望見台灣，但兩人眼神朝水平線望去。與那國町町長外間守吉向日皇明仁伉儷做導覽表示，從西崎一年約可看到台灣5、6次。

旅居台北多年的「台灣石川縣人會」代表德光重人昨天與友人吉田直嗣一大早就從台北出發前往蘇澳，因為他們知道日皇伉儷下午將造訪與那國島的西崎時，會向台灣這一方遙望，於是特地來到蘇澳，站在當地居民說的、天晴時能望見與那國的地點，希望能「近距離」表達對日皇伉儷的敬意。德光還在蘇澳岸邊立起日皇伉儷的照片。

昨天晚間已返回台北的他對中央社表示，很遺憾地，即使用望遠鏡也沒能從蘇澳見到與那國島，但還是能感受到日皇伉儷的心意。他認為，或許日皇伉儷的內心可能清楚地看到了台灣。

德光說，他和他的一些台灣友人期盼日皇明仁明年4月退位（卸任）後，能造訪台灣。可能是因自己旅居海外，思慕日皇、自己國家的心意更強烈了，所以才採取這樣的行動。

德光長年致力於促進台日友好的工作，包括1999年921大地震、2年前的台南地震和上個月的花蓮地震發生後，他與友人合力賑災，希望能略盡棉薄。他說，正計畫組觀光團到花蓮，幫花蓮走出震災陰霾。

日皇明仁蘇澳沖繩

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