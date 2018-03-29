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南北韓板門店磋商兩韓峰會議程 聚焦非核化

2018-03-29 11:38中央社 首爾29日專電

北韓於今天上午10時開始在邊境板門店北韓轄區「統一閣」舉行高層會談，研商南北韓高峰會談的相關事宜，可望聚焦北韓非核化等議題。

擔任南韓首席代表的統一部長官趙明均啟程前表示，預計今天南北韓可望敲定高峰會談的日期。

南韓聯合新聞通訊社報導，趙明均上午在位於首爾三清洞的南北會談本部接受記者提問時表示，南韓預估今天可望敲定高峰會談的日期，並將與北韓就峰會的相關事宜進行磋商。

對於南北韓峰會時間不只一天的可能性，趙明均說，考慮各種可能性，將與北韓討論日程安排。

報導指出，對於北韓非核化一事，趙明均表示，南北韓1月9日舉行高層會談，和南北韓特使團互訪時將朝鮮半島非核化問題作為重點議題進行討論，今後也將重點討論這項問題。

對於南北韓擬開設層峰熱線一事，趙明均表示，這次高層會談將基於上次南韓向北韓派遣特使以後、雙方商議的內容，進一步討論南北韓高峰會談的有關事宜，並表示將努力促使會談成功。

出席板門店南北韓高層會談的雙方與會人士，南韓除了趙明均，代表團成員還包括統一部次官（副部長）千海成、青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦。北韓由祖國和平統一委員會委員長李善權擔任團長，代表團成員包括祖國和平統一委員會副委員長田鐘秀、祖國和平統一部部長金命一。

北韓南韓

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