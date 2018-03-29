維基解密創辦人干涉他國事務 遭厄瓜多切斷網路

2018-03-29 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



厄瓜多28日表示，該國已限制維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）透過網路與外界溝通的能力，他自2012年就被困在厄瓜多位於英國倫敦的大使館內。

厄瓜多政府聲明指出，此舉是因為亞桑傑違反2017年一項不干涉他國事務的承諾；根據該協議，亞桑傑「不得傳送被視為干涉他國關係的訊息」，若他執意如此，厄瓜多將採取其他措施。

亞桑傑26日用推特發文，質疑英國指控俄羅斯4日在索爾茲伯里市用神經毒劑毒害俄國前雙面諜，以及英國等逾20國為報復俄國，驅逐被認為是間諜的俄國外交官。

這段話讓英國外交部長鄧肯（Alan Duncan）稱亞桑傑是一條「可悲小蟲」，直稱亞桑傑應該離開厄瓜多大使館，向英國政府投案。

亞桑傑27日又推文，他譴責德國拿著西班牙發出的歐盟逮捕令，逮捕加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）；去年普伊格蒙特宣布加泰隆尼亞獨立失敗後逃離西班牙。

厄瓜多政府表示，亞桑傑在社群網路的留言危及厄瓜多與英國、歐盟的良好關係。

厄瓜多外交部長瑪麗亞．費南達．艾斯皮諾薩（Maria Fernanda Espinosa）28日表示，一名代表下周會到倫敦會晤亞桑傑的律師，「尋找替代方案」讓亞桑傑離開大使館，「我們持續和英國對話，尋找能確實永久解決此情況的方法。」