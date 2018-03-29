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日本自衛隊直升機迫降 米子機場關閉一滑行道

2018-03-29 09:32聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

今天上午陸上自衛隊UH-1直升機迫降鳥取縣米子機場，沒有傳出人員傷亡。受此影響，自上午8時25分起關閉一滑行道，目前已知ANA2航班遭延誤起飛。

米子機場與航空自衛隊美保基地相鄰、滑行跑道由防衛省管理，是防衛省與民航共用飛行場。2017年6月也曾發生過航空自衛隊C-2輸送機在訓練飛行的時候，因起飛前偏離導引路線，導致滑行跑道路暫時關閉的前例。

自衛隊機場直升機

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