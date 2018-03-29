白宮：北韓情勢朝正確方向發展

2018-03-29 04:17 中央社 華盛頓28日綜合外電報導



北韓領導人金正恩廿五日至廿八日訪問北京，會見大陸國家主席習近平（右）。 （新華社） 分享 facebook

白宮今天表示，在北韓領導人金正恩走訪北京會晤中國國家主席習近平後，北韓情勢正朝正確方向發展。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）告訴記者：「我們將會審慎樂觀，但我們感覺事情好像是正朝正確方向發展，且昨天（習金）會談是最大施壓行動正在奏效的良好跡象。」