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經濟解析／習金會代表中朝關係解凍 中國局外走入局內

2018-03-28 23:58經濟日報 記者任中原╱即時報導

北韓領導人金正恩訪問中國是他首次出訪，代表中、朝關係解凍的開始，而「習金會」也使中國在朝鮮半島問題上從局外走進局內。

首爾高麗大學北韓專家李鍾南表示，金正恩訪中，凸顯他與習近平都覺得非常需要在「川金會」及「文金會」前先見一面。

中國與北韓雖是名義上的盟國，但現在已沒有人相信仍是如此。自從25年前中國承認南韓後，中、朝關係便已經開始緊張；去年中國同意聯合國對北韓加強制裁，雙方關係更幾近崩潰。

但金正恩訪問中國，顯示雙方關係可能從此大幅改善。外交專家指出，北韓正力圖與中國重歸於好，以終結孤立，而中國也尋求金正恩背書，讓中國能夠參與未來任何的和平談判。由於中美貿易關係益發惡化，中國也積極爭取與美國談判的籌碼。

李鍾南表示，「金正恩充分了解當他有中國作後盾時，談判力將大不相同，尤其目前美國的國安團隊全是鷹派。中國也需要消解本身在北韓外交情境中被忽略的顧慮」。

布希政府時代的首席亞洲顧問韋德目前正好在北京。他表示，「金正恩前來北京，是向所有相關國家展示中國才是東北亞地緣政治的核心角色，且任何與北韓有關的解決方式都需要中國同意」。

北京清華─卡内基全球政策中心主任韓磊表示，「中國可能想要重新入局。北京不想被涼在一邊」。

華府戰略與國際研究中心專家葛拉瑟表示，「對於川普至少目前不想對北韓發動軍事攻擊，而重新走外交途徑，中國可能較為放心。但另一方面，中國可能覺得如果不以某種方式參與，恐怕無法保護自己的利益」。

北京人民大學教授時殷弘表示，中國要從「局外人轉成局內人」。上海同濟大學北韓專家崔志英表示，中國從不隱諱想要使雙邊對話成為六方會談，這是北京一向主張的解決方式。

上海復旦大學北韓中心專家蔡建表示，對金正恩而言，這次出訪象徵北韓外交關係進入新時代；也顯示金正恩在擁有核武後，也更擁有自信。

北韓金正恩北京

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