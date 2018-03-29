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大量移民湧入 德國生育率飆至43年新高

2018-03-29 01:46中央社 美因河畔法蘭克福28日綜合外電報導

今天公布的官方統計顯示，大量新移民湧入，使德國2016年的生育率飆至43年來新高。

法新社報導，德國聯邦統計局（Destatis）表示，歐洲第一大人口國德國2016年約有79萬2131名嬰兒出生，年增7%。

德國婦女2016年生育60萬7500名嬰兒，年增3%；非德國婦女生育18萬4660名嬰兒，年增25%。

德國聯邦統計局指出，2015至2016年的移民數激增，「來自傳統上具高生育傾向國家的婦女人數增加」。

2015至2016年有超過100萬人抵達德國，其中許多來自諸如敘利亞和伊拉克等中東衝突熱點。

30至37歲年齡組的德國婦女，2016年生育更多。聯邦統計局表示，「有利的家庭政策和經濟條件」促使這個年齡組的婦女更願意生育。

德國生育率長期低於歐洲國家，2016年新生嬰兒數激增，把德國生育率一口氣推升到1.59，約為歐陸平均水準，也是1973年以來最高。

法國生育率1.92，在歐洲稱冠；西班牙和義大利生育率1.34，敬陪末座。

高生育率對德國而言可能是個好消息。聯邦統計局的人口預測顯示，到2060年，工作年齡人口與65歲以上人口的比率將降至2比1。2015年這個數字為3比1。

德國中央銀行聯邦銀行（Bundesbank）去年警告，戰後嬰兒潮世代進入一波退休潮，5年後可能開始削弱經濟成長，替代他們的年輕勞動人口不足。

但移民婦女的高生育率恐加劇尋求庇護者湧入所引發的政治震盪。反移民、反伊斯蘭教的德國另類選擇黨（AfD）去年9月大選就是在這種震盪效應之下首度被推入國會。

德國生育嬰兒移民

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