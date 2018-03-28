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經濟解析／金正恩訪陸是在告訴川普：中國站在北韓這邊

2018-03-28 23:03經濟日報 記者任中原╱即時報導

彭博資訊報導，金正恩秘密訪中，是在對美國總統川普傳送一項訊息：中國站在北韓這一邊。

習近平對金正恩表示，中國與北韓維持友誼是一項「戰略性選擇」，雙方「在任何情況下都不會改變」。代表雙方關係的嚴寒期已經結束。

雙方關係轉變，一方面確定「川金會」上中國的利益將獲得保障，也使北韓在談判一旦破裂時能擁有一份保單。儘管白宮表示「習金會」證明對北韓施壓已經發揮作用，但中、朝親近將有助於北韓減輕經濟制裁的壓力，並使美國採取軍事行動的成本更加提高。

哈佛甘迺迪學院朝鮮工作組長朴約翰表示，「白宮必然相當關切。白宮官員雖強調對北韓施加的最大壓力催生了這次峰會，但現實卻是主要焦點已經從強力施壓轉為大幅減壓」。

北韓官方媒體並未提到「去核化」及「金川會」，而是聚焦於金正恩在北京受到熱絡的接待；中國新華社則表示，金正恩有意願會見川普與南韓總統文在寅，並表示「如果南韓與美國對我們的努力做出善意回應，創造和平與穩定的氛圍，同時採取進取且同步的措施以實現和平，朝鮮半島去核化問題便能解決」。

這正是「川金會」破裂的最大風險所在。川普新任的國家安全問波頓2月曾撰寫「對北韓發動先制攻擊的合法性」 專欄，3月初又表示川普應要求北韓立刻同意將核武計畫打包，並運往美國，一如當年對利比亞的作法；如果金正恩拒絕，「金川會將是一次非常短的會談」。

德國外交關係學會亞洲高級研究員柏格表示，「軍事選項又回到檯面上，因此北韓在整個談判中需要更有力的中國作後盾」。

在此同時，中國也不願被晾在一邊。儘管中國反對北韓核武行動，但也要力阻金正恩政權崩潰，或再度爆發韓戰。朝鮮半島一旦不穩定，或者是兩韓統一而成為美國的盟友，都可能形成美軍兵臨鴨綠江的風險。

「習金會」也使中國面對川普「貿易戰」時擁有更多的籌碼。

川普之前又簽署新法律，提升美國與台灣的關係，此舉也使美、中關係升高。

從務實的角度來看，中國的作法是在使「川金會」與「文金會」都成為未來回歸「六方會談」做鋪墊，包括兩韓、中、美、俄及日本。

金正恩的短期目的是減輕經濟制裁的壓力，長期目標則是簽署和平條約，正式終結韓戰，並確保金氏家族的利益。要達成這些目標，金正恩在與川普會面之前，必須先得到中國在經濟及貿易上的支持。

北京中國國際問題研究院研究員徐永明表示，「北韓少不了中國；金正恩在與川普會談之前，不可能不先向中國諮詢。下一步將如何發展，要看美國，因為現在川普政府是鷹派當家」。

北韓金正恩川普

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