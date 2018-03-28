CNN：金正恩狡猾策略 恐令世界走上危險道路

2018-03-28 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



金正恩突然訪問北京會見中國大陸國家主席習近平的消息，28日驚呆一堆朝鮮半島情勢觀察家，而金正恩的此次出訪的背景很重要，因為接下來數周，他即將與南韓總統文在寅和美國總統川普首度碰面。

美國有線電視新聞網（CNN）28日報導，世界政策研究所研究員克里斯托（Jonathan Cristol）說，雖然北韓近年來一直是中國大陸的棘手問題，但在國際間幾乎沒有朋友的北韓，若先跟敵人見面而不跟盟友先行會面，則是種不敬的表現。他認為，金正恩此次訪中目的雖可能只是為了讓美韓兩國看看中國與北韓仍是朋友，但這更有可能是金正恩所採取的部分狡猾策略。

克里斯托指出，金正恩在會見習近平時曾稱北韓一貫致力於朝鮮半島無核化，這似乎是項重大聲明，但無核化的問題從來就不是那麼簡單。金正恩的「半島無核化」不可能是北韓單方面解除武裝，因為金正恩還提到若韓美願意善意回應，無核化問題能得到解決，這代表金正恩將「半島無核化」解釋為美國核保護傘或是美軍撤出。

此外，金正恩知道川普近年來多次詆毀美韓聯盟，並抱怨南韓未支付美軍足夠的駐紮費用，而這可能被金正恩視為分化兩國的機會。