「文金會」顧問名單出爐 「陽光政策之父」領軍

2018-03-28 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩下月將舉行歷史性峰會，南韓總統府幕僚長負責的籌備委員會28日公布元老顧問團和專家顧問團名單，被稱作「陽光政策之父」的林東源擔任元老顧問團團長。

林東源曾於金大中政府擔任統一部部長，2000年訪問北韓會見時任領導人金正日，之後打造出「陽光政策」，成為金大中及盧武鉉政府的北韓主要政策，要點包括不容忍北韓挑釁、不併吞北韓以及尋求交流合作。