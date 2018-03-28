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川普：習金會進行得「非常順利」 金正恩期待見我

2018-03-28 21:16聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普28日表示，中國大陸領導人習近平通知他說「習金會」取得了成功，且北韓領導人期待與他會面。

川普一早就推文說：「昨晚收到中國的習近平訊息說，他和金正恩的會晤進行得很順利，金正恩期待和我見面。同一時間，同時，令人遺憾的是，必須不惜一切代價維持最大的制裁與壓力！」

而在另則推文中，川普則稱他的政府可以完成許多以前認為不可能的事情。「多年來透過許多政府，人人都說朝鮮半島的和平與無核化的可能性不大。現在金正恩很有可能會為他的人民和人類做出正確的事情。期待我們的會面！」

川普稱習金會進行得「非常順利」。美聯社
川普稱習金會進行得「非常順利」。美聯社
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