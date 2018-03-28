川普：習金會進行得「非常順利」 金正恩期待見我

2018-03-28 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普28日表示，中國大陸領導人習近平通知他說「習金會」取得了成功，且北韓領導人期待與他會面。

川普一早就推文說：「昨晚收到中國的習近平訊息說，他和金正恩的會晤進行得很順利，金正恩期待和我見面。同一時間，同時，令人遺憾的是，必須不惜一切代價維持最大的制裁與壓力！」