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西班牙不手軟 加泰隆尼亞獨立運動恐激進化

2018-03-28 20:06中央社 巴塞隆納28日綜合外電報導

民眾抗議支持因煽動叛亂而被監禁的加泰隆尼亞政治人物。 美聯社
民眾抗議支持因煽動叛亂而被監禁的加泰隆尼亞政治人物。 美聯社
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分析家警告，加泰隆尼亞獨立運動領袖紛紛被捕，獨派強硬分子趁機填補空缺，以封路和衝撞警方的方式升級抗爭，讓人擔心這場獨立運動走向激進化。

法新社報導，西班牙當局已拘禁9名加泰隆尼亞獨派領袖，並要求將其他6名逃亡海外的獨派領袖引渡回國，包括25日在德國被捕的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）。

挺獨遊行以和平方式進行多年後，示威群眾25日上街抗議普伊格蒙特被捕，與警方爆發衝突，造成近100人受傷。

巴塞隆納自治大學（Autonomous University ofBarcelona）政治學教授巴貝特（Berta Barbet）指出，制裁獨立運動原來的領袖「為（激進獨派分子）改採強硬路線製造誘因」。

她還表示：「由於衝突越來越激狂，社會撕裂擴大，激進化的風險也比以往更加真實。」

穿鎮暴裝的加泰隆尼亞警方25日推擠並用警棍攻擊抗議人士，阻擋他們朝馬德里政府在巴塞隆納的代表辦公室挺進。抗議人士則放火焚燒資源回收桶，並對警方投擲玻璃瓶、罐頭和雞蛋。

激進獨派團體保衛共和國委員會（Committees forthe Defence of the Republic）當天發布聲明表示：「加泰隆尼亞之春已然爆發。我們已經沒有回頭路，我們將再度佔領街頭，讓國家停止運作。」

儘管部分獨派領袖呼籲冷靜，保衛共和國委員會號召27日繼續抗爭，群眾封鎖加泰隆尼亞主要高速公路。

曾撰寫數篇論文探討加泰隆尼亞獨立運動的阿瑪特（Jordi Amat）也認為，西班牙當局採取法律行動對付加泰隆尼亞獨派人士「正引發街頭社會運動再起，加劇抗爭並使其更加緊繃」。

阿瑪特指出，加泰隆尼亞政府片面宣布獨立的舉動失敗後，馬德里政府接管自治區、鎮壓獨派領袖，驅使獨立運動改變策略，原本以「在國際上獲得合法性」為目標，如今「他們可用的唯一策略是破壞穩定」。

這解釋了在加泰隆尼亞議會佔絕對多數的獨派，為何一再提名因合法性有問題而不具資格的人選擔任自治區主席，例如普伊格蒙特。阿瑪特說：「對許多獨派人士而言，破壞穩定也應該帶到街頭…他們決心癱瘓國家機器。」

加泰隆尼亞自治區馬德里

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