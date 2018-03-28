英國脫歐倒數一年 過渡協議料緩和衝擊

2018-03-28 19:58 中央社 倫敦28日綜合外電報導



隨著英國脫離歐洲聯盟（EU）倒數一年，雙方達成的過渡協議被視為可以讓脫歐過程更為順利的關鍵要素。

英國首相梅伊（Theresa May）一年前啟動脫歐程序，預定於2019年3月29日脫離歐盟。

但早先預期2年內敲定歷史性脫歐協議，以及雙方未來貿易關係細節的樂觀心理迅速消退。雙方同意設定過渡期來解決問題，不但可以讓民眾和企業更放心，倫敦和布魯塞爾也可以有更多時間討論脫歐後合作。

倫敦國王學院（King's College）歐洲政治教授梅農（Anand Menon）說：「過渡期只是讓我們可以做那些（兩年內）沒空做的事。我們已為過渡期做好準備，但在過渡期之後則還沒有。」

過渡期間，英國同意照付歐盟預算，可繼續進入歐洲單一市場，但對於決策無權置喙。且在歐盟堅持下，歐盟公民自由移動將和過去相同。

英歐歷經一番激烈協商後，簽下過渡協議短期解決方案，但部分人士憂心，這只是將一些棘手問題往後拖延。

劍橋大學（University of Cambridge）法律教授巴納德（Catherine Barnard）說：「真正的問題在於，倘若2020年12月31日過渡期結束後，雙方都還沒有準備好。」

2020年後的情勢還在未定之天，企業已開始為貿易協議延後簽署，以及英國和歐盟談判破局未雨綢繆。

根據品誠梅森律師事務所（Pinsent Masons）一項研究，51%的英國大型企業已經備妥緊急應變方案，這些方案包括將旗下員工遷往歐陸。目前應變方案還沒到位的企業，多數也預料將會於今年底前備妥。

英國財政部也已提列數十億英鎊，為脫歐做準備。