北韓主播報導金正恩訪北京唸40分鐘乾稿無影音

2018-03-28 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



北韓國營電視台28日以40分鐘篇幅報導領袖金正恩訪問北京、與中國國家主席習近平會面，卻是全程唸乾稿，沒有任何影像。

北京中央電視台稍早播出的畫面顯示，金正恩與習近平會談時看起來沉默平靜，與他本月稍早接見南韓特使時興高采烈的模樣有很大落差。