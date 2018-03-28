美國安顧問波頓9日上任 本周將赴國防部

2018-03-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普日前宣布將由前駐聯合國大使波頓（John Bolton）接任國安顧問，國防部長馬提斯27日表示，期待與波頓合作，兩人預計本周在國防部會面；馬提斯稱，希望聽取不同世界觀，可避免團體迷思。

川普22日發布推文宣布，自4月9日起將由波頓擔任新的國安顧問；川普感謝現任國安顧問麥馬斯特傑出的工作表現，並稱麥馬斯特永遠會是他的朋友。

川普接連撤換主張以外交手段解決問題的國務卿提勒森、國安顧問麥馬斯特，外界推測，下一位遭撤換的官員，可能是已與提勒森和麥馬斯特建立良好合作關係的馬提斯。

馬提斯27日表示，他以前不認識波頓，但波頓這周就會到國防部，兩人會一起坐下來討論。他期待與波頓合作，沒有保留，也完全沒有顧慮；馬提斯並說，他將開始與波頓建立合作關係。

至於外界認為馬提斯與波頓的世界觀非常不同，馬提斯則回應，希望有些不同的世界觀，除非想要「團體迷思」（groupthink），否則正常而言應該希望有不同世界觀。

美國有線電視新聞網（CNN）報導引述國防部資深官員說法表示，預計國防部不會與波頓發生衝突，因為國安顧問的工作比較像是「整合者」，而非政策顧問。官員說，目前並沒有因為波頓即將上任，而看到任何政策變化。

此外，馬提斯說，雖然提勒森離任，但副國務卿蘇利文正在指導外交事務，一切都在進行中，他們沒有改變，非常穩定。雖然國家安全事務結構（指人事）發生變化，但對國務部並沒有影響，也沒有重大變化。