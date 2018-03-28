緬甸聯邦議會選出新總統 前下議院長溫敏當選

2018-03-28 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



緬甸聯邦議會28日舉行總統選舉，上周跟著前總統廷覺（Htin Kyaｗ）同步請辭的前人民院（下議院）議長溫敏（Win Myint）28日高票當選總統。由於廷覺在21日因需要休息原因而辭去總統，根據緬甸憲法，聯邦議會須於7個工作日內選出總統。