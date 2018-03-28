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緬甸聯邦議會選出新總統　前下議院長溫敏當選

2018-03-28 15:27聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

緬甸聯邦議會28日舉行總統選舉，上周跟著前總統廷覺（Htin Kyaｗ）同步請辭的前人民院（下議院）議長溫敏（Win Myint）28日高票當選總統。由於廷覺在21日因需要休息原因而辭去總統，根據緬甸憲法，聯邦議會須於7個工作日內選出總統。

此次跟溫敏角逐總統職位，還包括兩名現任副總統敏瑞及班提育（Henry Van Hti Yu），而今年66歲的溫敏則是翁山蘇姬的親信和心腹，兩人是多年的老戰友。

溫敏（右）。路透
溫敏（右）。路透
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緬甸選舉翁山蘇姬

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