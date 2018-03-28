影／回國後才能公開 金正恩訪中遵循金正日模式

2018-03-28 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



大陸官方媒體新華社28日證實，北韓最高領導人金正恩首次訪問大陸，這也是他2011年掌權後首次出訪外國。根據新華社報導，金正恩是應習近平之邀，在25到28日進行「非正式訪問」。北韓中央通信社（KCNA）28日則報導，習近平已接受金正恩邀請，將於適當時機訪問平壤。

會談上，習近平讚揚北韓近期在改善南北韓關係上，所做出的重大努力，並表示大陸對朝鮮半島無核化，以及半島和平穩定的堅持，呼籲透過對話協商來解決問題。

金正恩則表示，根據北韓已故前領導人金日成、金正日遺訓，致力於實現半島無核化，是北韓始終不變立場，決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話。

會談後，習近平與彭麗媛也為金正恩與其夫人李雪主舉辦歡迎宴會並一同欣賞表演。此外，金正恩這次還特別去參觀大陸科學院創新成果展，表達欽佩大陸科技發展和創新成就，並在參觀後提詞留念。

根據媒體報導，大陸黨內人士透露，中朝雙方從年初就開始交涉金正恩訪中事宜，據悉大陸提出要北韓對棄核表態，為金正恩訪中條件，這次訪問成行，就是北韓的正面回應，金正恩這次在會談上的發言，也顯示出北韓的棄核意願。

分析師指出，金正恩會選在與南韓及美國峰會前訪中，無疑是希望修復兩國關係，找回大陸對北韓在國際上的支持，強化北韓在接下來峰會中的話語權；另一方面，大陸則希望藉此機會，增加自己在這兩場峰會中的影響力，好避免大陸在朝鮮半島議題上被邊緣化。

金正恩這次完全複製當年他父親金正日的訪中模式，全程秘密進行，直到27日大陸當局才分別聯繫南韓與美國，告知金正恩訪問的情況，等到28日金正恩回國後再由官媒正式發布消息。