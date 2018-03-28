盛傳金正恩密訪北京 美國防部長：不知道

2018-03-28 01:19 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，北韓領導人金正恩「看起來有點像是」前往中國首都北京，但是他在五角大廈告訴記者，「我不知道」金正恩是否前往北京。

路透社報導，一列據信載運北韓高階代表團的火車，在戲劇性的旋風式訪問後今天駛離北京，有些媒體報導說，金正恩也在火車上。

白宮首席副發言人夏哈（Raj Shah）昨天說，美國無法證實金正恩是否密訪北京，但期待未來可能舉行的「川金會」。