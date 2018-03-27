日外相：美日一致 北韓飛彈計畫須廢除

2018-03-27 23:56 中央社 東京27日綜合外電報導



日本外務大臣河野太郎今天表示，美國和日本對北韓的立場「完全同步」，兩國也同意北韓必須廢除其中短程飛彈，以及洲際和中程彈道飛彈。

路透社報導，在美國總統川普與北韓領導人金正恩擬議的高峰會，針對平壤核子與飛彈計畫展開討論之前，日本首相安倍晉三預定下個月訪華府跟川普見面。

川金會將在南北韓4月的高峰會之後登場。

川普決定與金正恩會面讓日本擔心，美國領導人可能達成保護美國國土，卻損及日本的協議。而白宮重要職位突然換人做，則意味日本官員必須接招因應說變就變的美方人事。

河野太郎接受路透社訪問時表示：「我認為美國和日本在這項北韓議題上同步。國際社會採取一致立場，維持對北韓的最大施壓，直至北韓在完全無可逆轉且可供驗證的非核化方面採取具體措施，這至關重要。」

近日在華府會晤美國官員的河野太郎還提到，北韓必須放棄中短程飛彈及能夠打擊美國本土的洲際彈道飛彈，美方同意日本的這項看法。

55歲，曾經留美的河野太郎以流利的英語說：「他們完全同意。」

河野太郎說：「數以萬計的美國士兵及其家屬生活在北韓飛彈射程內，所以我認為他們也關切中短程飛彈。」他指的是駐南韓和日本的美軍。

河野太郎沒有排除安倍在某個時間點跟金正恩見面的可能性。在傳出金正恩今天訪問北京的報導後，河野太郎表示，日本正密切關注南北韓峰會及川金會籌備工作。

當談到報導指出金正恩可能在北京時，河野太郎打趣說道：「所以我們永遠不知道誰要來東京。」