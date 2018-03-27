國際反制擴大 北約驅逐俄國外交官

2018-03-27 23:18 中央社 布魯塞爾27日綜合外電報導



針對俄羅斯涉嫌在英國毒害一名前俄國間諜，國際社會展開的反制行動進一步擴大，北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格表示，北約驅逐7名俄國外交官，並否決另外3人的派駐。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在北約（NATO）布魯塞爾總部記者會上表示：「我今天已撤銷俄國代表處7名成員的派駐，我也將否決等候中的另外3人派駐請求。」

「這將向俄羅斯發出明確訊息，他們令人無法接受的行為模式，必須付出代價和承擔後果。」