西方國家「集體脅迫」…恐讓普亭鐵粉更鐵

2018-03-28 00:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



俄國總統普亭。 路透 分享 facebook 華盛頓郵報報導，西方國家聯手驅逐俄國外交官，很可能正中俄國總統普亭下懷，因為這件事能轉移俄國人民對貪腐的不滿，並強化「普亭有膽識對抗西方」的印象，拉抬普亭的支持率。

俄國外長拉夫洛夫廿七日把矛頭對準美國，批評西方國家驅逐俄國外交官，是因為抵擋不了美國施壓，這是西方國家對俄國的「集體脅迫」。

俄國記者瑞戈金在推特上寫道：「西方國家驅逐俄國外交官，會讓普亭的擁護者更支持普亭。」

華郵說，普亭執政的正當性大多來自他對抗西方國家的能耐，所以當西方像冷戰時期一樣驅逐外交官、使兩造關係日益緊繃時，其實普亭心裡樂不可支，因為這樣能提升普亭在俄國民族主義者心目中的形象。

前美國駐俄國大使麥克福爾說，這件事「證實了普亭二○一二年以來一直宣傳的，美國對俄國有敵意」。

這很重要，因為俄國的國力其實不比從前。俄國的經濟規模不如加拿大，根據全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團創辦人布雷默的說法，俄國軍費甚至比美國總統川普要求國會額外提撥的軍費來得少。此外，雖然普亭剛剛贏得一場不可能輸的大選而順利連任，但他的權力並不如看起來的那般穩固。

美國哥倫比亞大學教授謝斯塔諾維奇研究國際外交，最近在華郵專欄上寫道，普亭知道，「不論有多少選民投給他，絕大多數俄國人其實對現狀並不滿意，十個人中有九個認為貪腐非常嚴重，而且憑他們一己之力無法改變，此外，相信普亭能肅貪的人越來越少。一般認為普亭對外用兵拉抬了支持率，民調卻顯示，有四成九的俄國人希望俄國從敘利亞撤軍」。