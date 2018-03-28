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脫歐擺一邊！ 英相梅伊一席話 讓歐盟團結抗俄

2018-03-28 00:11聯合報 編譯李京倫／報導

英相梅伊（中）成功說服法國總統馬克宏（左）和德國總理梅克爾（右），發起國際驅逐俄...
英相梅伊（中）成功說服法國總統馬克宏（左）和德國總理梅克爾（右），發起國際驅逐俄國外交官行動。圖為三人廿二日在歐盟峰會場邊開會。 美聯社
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國際驅逐俄國外交官行動目前已有美國、澳洲等廿多國參與，將驅逐上百名俄國外交官。英國首相梅伊表示，這是「史上規模最大的驅逐俄國情報官員行動」。這對英國是重大外交勝利。紐約時報報導，梅伊在上周歐盟峰會成功說服德法領袖共同行動，是這次國際驅逐行動成功的關鍵。

英國籍的龐德曾是駐莫斯科外交官，他說，「就我所知，這麼多國家聯手驅逐外交官，史無前例」，許多小國「是冷戰結束後首次驅逐俄國外交官」。

廿二日晚間，歐盟領袖在布魯塞爾豪華的歐盟新總部共進工作晚宴時，談到了俄國。在滿桌的干貝和小羊排前，梅伊拿出情報，對俄國主使在英國毒害前雙面諜史柯里帕父女指證歷歷。

梅伊一直在跟歐盟談英國脫歐，所以往往是歐盟聚會中的局外人，但這回不一樣。

四名歐盟高級官員透露，隔天早上，歐盟領袖就同意必須採取一致行動，法國總統馬克宏更說，大家都該回去想想驅逐俄國外交官的事，「下周一（廿六日）下午三點一起行動」。

馬克宏和德國總理梅克爾都贊成梅伊鼓吹的國際聯合行動，在這場晚宴前就跟英國商量怎麼做。法國先前就提供技術支援，幫英國分析案情，並得出相同結論。當歐盟兩大經濟支柱德、法都贊成一個提議的時候，其他成員國通常就會跟進。

廿六日上午，歐盟各國敲定此事，成員國駐歐盟代表在布魯塞爾開會，報告各國將採取什麼行動。最後總共有十六個歐盟國家決定驅逐俄國外交官，愛爾蘭則在廿七日跟進。

其實歐盟各國早已知道，俄國駐西方國家、歐盟和北約的外交使節中，有三到五成是偽裝成外交官的情報人員，但這次的間諜中毒案，是從「二次大戰前夕」以來，化學戰劑首次在歐洲使用，肆無忌憚的行徑讓歐盟國家難以坐視。

不過，奧地利、希臘和目前擔任歐盟主席的保加利亞等國，都因顧及和俄國的關係不願加入這次行動。

另外，捷克代理總理巴比斯響應驅逐行動，親俄的該國總統謝曼卻發表聲明反對，義大利親俄政黨也反對驅逐兩名俄國外交官，顯示歐盟內部對此仍有不同意見。

歐盟英國梅伊梅克爾馬克宏

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